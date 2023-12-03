عضو الجالية المصرية بسلطنة عمان: نسبة الوعي كبيرة والمواطن يعلم أن صوته أمانة

أكدت الدكتورة أمل طلعت، عضو الجالية المصرية بسلطنة عمان، أن نسبة الوعي لدى الشعب المصري أصبحت مرتفعة، مشيرة إلى أن المواطن المصري أصبح يعلم أن صوته أمانة، لذا كانت المشاركة في الإنتخابات الرئاسية كبيرة.

وقالت أمل طلعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن الإقبال أكثر من رائع، مؤكدة أن بلدنا ستسير لبر الأمان والإستقرار، وأن المواطن في بعض الدول يعاني من أثار الأزمة الإقتصادية.

المواطن في بلده أمن

وتابعت عضو الجالية المصرية بسلطنة عمان، أن الأزمة الاقتصادية على العالم كله، وليس في مصر فقط، ولكن الأمن والإستقرار غائب عن عدد من الدول، ولكن الدولة المصرية تعمل في إستقرار وأمن، المواطن في بلده أمن.