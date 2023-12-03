أحمد مجدي يكشف مفاجأة سارة لجمهور الزمالك عن محمود الونش

قال أحمد مجدي، المدرب المساعد لفريق الكرة بالزمالك، أن الفريق استعاد نتائجه الإيجابية مؤخرًا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في أخر مباراتين، وكان لجماهير الزمالك دور كبير في هذا الأمر..



وأشار مجدي في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أن الجهاز الفني يحاول تحقيق أفضل نتائج في ظل ضغط المباريات.



وشدد على أن اختيار اللاعبين وطريقة لعب كل مباراة مع ضغط المباريات تحتاج تركيز واستعداد دائم، ويقوم الجهاز الفني باختيار التشكيل وفقًا لرؤيته لكل مباراة.



وأشار مجدي إلى أن سيد نيمار عاد للتدريبات وشارك بعد شفائه من الإصابة وأصبح جاهز للمباريات، فيما سيعود الونش للتدريبات خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، وهو أمر مهم للفريق خاصة للدور الذي يلعبه الونش داخل وخارج الملعب.