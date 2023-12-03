اتحاد الكرة يدرس تقديم طلب رسمي لاستضافة كأس العالم للشباب 2025

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزارة الرياضة، إمكانية تقديم طلب رسمي لاستضافة بطولة كأس العالم للشباب 2025.

وتأتي هذه الخطوة بعد تتويج منتخب أوروجواي بلقب النسخة الأخيرة في الأرجنتين.

وفي سياق آخر، قال عامر حسين، عضو مجلس اتحاد الكرة، إن تأجيل مباراة الأهلي وزد يأتي نتيجة لتغيير موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة، مشيرًا إلى الالتزام بتوجيهات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وأكد أنهم قدموا تأكيدًا لكل الأندية بموعد كأس الرابطة متزامنًا مع كأس الأمم الأفريقية، ولم يصلهم أي اعتذار حتى الآن.

وفيما يتعلق بأزمة مشاركة الفرق في كأس الرابطة، أوضح حسين أن القرار يعتمد على اعتذار الفرق بعد القرعة، مؤكدًا أن مجلس الرابطة يحدد العقوبات.. وأكد توقعه لانتهاء الدوري في يوليو، مشددًا على التفاهم مع روي فيتوريا دون طلبات استثنائية.

واختتم حديثه بتحذير الأندية من المشاركة العشوائية في الدوري الأفريقي، مشددًا على أهمية التفكير في العواقب الرياضية بدلًا من التركيز الحصري على الماديات.