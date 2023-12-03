انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة السرعة

عقد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة السرعة برئاسة النائب احمد الخطيب وذلك فى حضور 10 أندية من أصل 12 ناديًا وهم الرواد والصفوة وزفتى ووادي دجلة ودسوق والتثقيف الفكري والشرقية والسكة الحديد والزهور والمقاولون العرب وذلك لإعتماد الميزانية والحساب الختامي وخطه النشاط والموازنه التقديريه داخل الاتحاد.

وقام النائب أحمد الخطيب بإستعراض كافة البطولات التى شارك فيها الاتحاد والنتائج التي حققها الأبطال المصريين فى تاريخ اللعبة، وقد أثنى الجميع على الجهود الكبيرة التى بذلها المجلس خلال هذا الموسم الرياضى .



وفى حضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وجّه النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد الشكر لكل من أعضاء الجمعيه العموميه الذين حضروا الاجتماع وممثلين وزاره الشباب والرياضة و ممثل اللجنة الاولمبية ووعدهم ببذل كافه الجهود للنهوض باللعبه داخل مصر.

وأضاف الخطيب أن الاتحاد قد حقق طفره فى انتشار اللعبة في الآونة الأخيرة بمصر، مؤكدًا ان الفترة القادمة ستشهد انتشارًا أوسع للعبة.