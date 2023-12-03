عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يطمئن على مصابي غزة بمستشفى حميات التل الكبير

خلال
خلال

قام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بجولة تفقدية لحالات مصابي غزة بمستشفى الحميات بمركز ومدينة التل الكبير؛ وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لهم وتلقيهم الرعاية الطبية الكاملة.

الغرفة التجارية تكرم مدير تموين الإسماعيلية| صور

رافق المحافظ خلال جولته وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ومدير إدارة الحميات بوزارة الصحة، ورئيس مركز ومدينة التل الكبير ومدير المستشفى.

وخلال الجولة، أكد "بشارة" دعم الدولة المصرية وتقديم جميع الخدمات الطبية والنفسية والدعم المعنوي والرعاية للمصابين.

ونوه إلى متابعته لاستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة؛ لاستقبال حالات المصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى انعقاد لجنة الأزمات والطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة، وذلك على مدار 24 ساعة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تنظيم جداول الأطباء والتمريض بجميع الأقسام، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، ومتابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بالأقسام الداخلية أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، والتأكد من مصادر الطاقة والمياه والكهرباء والوقود والغازات الطبية اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.

ولفت إلى توفير جميع الإمكانيات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة لهم، كما تم تشكيل فرق طبية خاصة للتعامل مع حالات المصابين، وتعزيز الأجهزة الطبية والتقنية بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى، بالإضافة إلى الدعم النفسي المقدم لهم.

وفي نهاية الجولة، التقى "بشارة" بالأطقم الطبية وطاقم التمريض وحثهم على بذل مزيد من الجهد، وتقديم جميع أوجه الدعم، مشيدًا بجهودهم المبذولة تجاه المرضى.

وأكد بشارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التضامن والتعاون بين مصر وفلسطين، وتؤكد دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها.

وذكر أنها تُعد بمثابة تأكيد على الروابط القوية التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني، والتزام مصر بتقديم كل الدعم والمساندة لإخوانها في فلسطين في هذه الظروف الصعبة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

طالبة المطرية ضاع شرفها.. والد الضحية: المتهم عمل عملته بعد الامتحان و"بنتي" حامل

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. الموعد والتفاصيل

موضوعات متعلقة

مناقشة مع الطالبات ومتابعة الدراسة.. تفاصيل زيارة وزير التعليم للإسماعيلية

إطلاق مبادرة أنت الحياة بمركز فايد بالاسماعيلية

رئيس اقتصادية قناة السويس يعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة على عدة شركات عالمية

باستثمارات 2 مليار دولار|«اقتصادية قناة السويس» توقع خطاب نوايا لإنشاء مصنع «بيفار جروب» للكيماويات

بعرض 48 متر..الحوض العائم بترسانة السويس يستقبل ناقلة وقود بحجم Suez Max

الفريق أسامة ربيع يعلن انتهاء المرحلة الأولي لمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة

مظاهرة حب للرئيس السيسي في مياه القناة

الغرفة التجارية تكرم مدير تموين الإسماعيلية| صور

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات .. فيديو

وزير الداخلية لنظيره الفيتنامى: تضافر الجهود لمُحاصرة الظواهر الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة

عمدة كييف: زيلينسكي يدفع ثمن أخطائه

وزير مالية الاحتلال يعتزم تقديم تحديث الميزانية في الكنيست غدا

إقبال كثيف من المصريين بأوروبا على التصويت في الانتخابات الرئاسية رغم برودة الطقس

دعاء المغرب وأسراره.. يستجيبه الله في 5 أوقات لا يعرفها كثيرون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

42 متنزّها في عداد المفقودين.. شاهد ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا

وزير الدفاع يلتقى نظيره بجمهورية جنوب السودان

حظر السفر إلى هناك| مرض بالصين سريع الانتشار.. وبكين ترفع الإجراءات الاحترازية

طريقة تحضير الفراخ بصوص الثوم والليمون

فيديو

مخطط شيطاني.. خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول في غزة | فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره بجمهورية جنوب السودان

300 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 مفاجأة (فيديو)

خناقة مع جوزها.. سيدة تحقن أولادها الـ 3 بالأنسولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ