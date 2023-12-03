محافظ الإسماعيلية يطمئن على مصابي غزة بمستشفى حميات التل الكبير

قام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بجولة تفقدية لحالات مصابي غزة بمستشفى الحميات بمركز ومدينة التل الكبير؛ وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لهم وتلقيهم الرعاية الطبية الكاملة.

رافق المحافظ خلال جولته وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ومدير إدارة الحميات بوزارة الصحة، ورئيس مركز ومدينة التل الكبير ومدير المستشفى.

وخلال الجولة، أكد "بشارة" دعم الدولة المصرية وتقديم جميع الخدمات الطبية والنفسية والدعم المعنوي والرعاية للمصابين.

ونوه إلى متابعته لاستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة؛ لاستقبال حالات المصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى انعقاد لجنة الأزمات والطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة، وذلك على مدار 24 ساعة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تنظيم جداول الأطباء والتمريض بجميع الأقسام، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، ومتابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بالأقسام الداخلية أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، والتأكد من مصادر الطاقة والمياه والكهرباء والوقود والغازات الطبية اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.

ولفت إلى توفير جميع الإمكانيات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة لهم، كما تم تشكيل فرق طبية خاصة للتعامل مع حالات المصابين، وتعزيز الأجهزة الطبية والتقنية بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى، بالإضافة إلى الدعم النفسي المقدم لهم.

وفي نهاية الجولة، التقى "بشارة" بالأطقم الطبية وطاقم التمريض وحثهم على بذل مزيد من الجهد، وتقديم جميع أوجه الدعم، مشيدًا بجهودهم المبذولة تجاه المرضى.

وأكد بشارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التضامن والتعاون بين مصر وفلسطين، وتؤكد دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها.

وذكر أنها تُعد بمثابة تأكيد على الروابط القوية التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني، والتزام مصر بتقديم كل الدعم والمساندة لإخوانها في فلسطين في هذه الظروف الصعبة.