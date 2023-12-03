قيادي بمستقبل وطن: المشاركة الكبيرة بانتخابات الرئاسة بالخارج رسالة للداخل

شارك المستشار مجدي البري، القيادي بحزب مستقبل وطن، لليوم الثالث علي التوالي في دولة الإمارات بأعمال التوعية والحشد الذى يقوم به الحزب للمصريين في الخارج للمشاركة بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية التى بدأت يوم الجمعة الماضية، وتستمر حتى مساء الأحد بمقري التصويت بالسفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة بدبي، مؤكدًا على أن المصريين في الإمارات قدموا النموذج الأفضل في المشاركة بشكل فعال وتواجدوا على مدار الـ 3أيام أمام صناديق الاقتراع للتعبير عن رؤيتهم واختياراتهم فى العملية الانتخابية.

وأكد المستشار مجدي البري علي حرصه ومعه أبناء الجالية المصرية في الإمارات علي مدار الأيام الثلاثة الماضية للقيام بدورهم فى التوعية الخاصة بالمشاركة فى العملية الانتخابية، وهو ما كان له الأثر الأكبر فى المشاركة الكبيرة من المواطنين وشهدت صناديق الاقتراع طوابير من أبناء الجالية المصرية ورصدتها وسائل الإعلام العربية والعالمية فى ضوء تغطيها للعملية الانتخابية.

ولفت القيادي بحزب مستقبل وطن إلي أن أبناء الجالية المصرية بالإمارات مدركين بشكل واضح ما تم من جهود علي مدار الفترة الماضية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن ثم كان وعيهم بالمشاركة فى العملية الانتخابية مختلفا عن مرات سابقة، خاصة أنهم لمسوا تحركات القيادة السياسية على أرض الواقع حيث يواصل الرئيس جهود التنمية بشكل عام والاهتمام بالمصريين بالخارج بشكل خاص.

واختتم المستشار مجدي البري تصريحات بأن المشاركة الكبيرة للمصريين بالخارج في العملية الانتخابية رسالة للداخل ومسئولية أكبر في أن يخرج كل مواطن مصري للتعبير عن اختياراته بكل حرية وشفافية في ضوء العملية الديمقراطية التى تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة.