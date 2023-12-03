سفير مصر في فرنسا: الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج شهدت إقبالا غير مسبوق.. فيديو

تحدث السفير علا يوسف، سفير مصر في فرنسا، على الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.

وقال السفير علا يوسف، سفير مصر في فرنسا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "العملية الانتخابية تسير بشكل سلسل ويسر كبير"، لافتا: "شهدنا إقبال غير مسبوق خلال عطلة نهاية الأسبوع".

أضاف السفير علا يوسف، سفير مصر في فرنسا،: "الأسر تأتي من على بُعد 200 كيلو من مدن خارج باريس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية"، مشيرا: "حريصين على المساهمة في رسم مستقبل بلادهم وإطلاع أولادهم على هذه التجربة الجميلة".

أشار السفير علا يوسف، سفير مصر في فرنسا،: "هناك مشاركة كبيرة من قبل كبار السن في عملية التصويت، فضلا عن أعداد كبيرة من الشباب الدارسين في فرنسا أو من العاملين أيضا، وهي أعداد غير مسبوقة".