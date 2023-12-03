أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بوقوع إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لمخيم العروب شمال الخليل.

وذكرت الوكالة الفلسطينية، أن عددًا من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب، شمال الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم وسط إطلاق الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، بالاختناق، جرى إسعافهم ميدانيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، قرية زبوبا، غرب جنين.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل قرية رمانة، غرب جنين.