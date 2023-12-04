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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طب عين شمس: حجب نتائج طلبة الفرقة السادسة غير المسددين للمصروفات وتعليق التحاقهم بالامتياز

طلاب جامعات
طلاب جامعات

شددت كلية الطب جامعة عين شمس، طلاب الفرقة السادسة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بسرعة سداد المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2022-2023.

وأكدت كلية الطب بـ جامعة عين شمس، أن الطلاب الذين لم يسددوا الرسوم الدراسية المقررة سوف يتم حجب نتائجهم وتعليق التحاقهم بالامتياز، مشيرة إلى أنه يجب على الطلاب سداد المصروفات الدراسية.

 

وكانت قد اسقبلت الدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور رانيا صلاح وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عصام فخري نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس وفدا من جامعة اكستر البريطانية، برئاسة البروفيسور ريتشارد فوليت نائب رئيس الجامعة للمشاركة العالمية ، البروفيسور الكسندرا جرباسي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والعلوم والاقتصاد، البروفيسور بيتر كلاك رئيس المشاركة العالمية، د. رشا كمال الملحق الثقافي المصري ورئيس المكتب الثقافي المصري بلندن ، السيد مارك هوارد رئيس المجلس البريطاني بجمهورية مصر العربية، شيماء البنا رئيسة البرامج العلمية بالمركز الثقافي البريطاني بجمهورية مصر العربية. 

 

قام الوفد بزيارة مركز المهارات والمحاكاة، معمل الكمبيوتر، كذلك قاعات الامتحانات ومدرجي البنهاوي والمحلاوي بالاضافة الي جولة بالمدينة الطبية وزيارة مستشفي عين شمس الافتراضي باكاديمية القلب.


وفي ختام الزيارة أعرب الوفد عن اعجابه بالكلية والتطوير المميز والواضح وخاصة التعليم الإلكترونى المتطور بالإضافة الي الأنشطة الأكاديمية المقدمة عبر الانترنت من خلال المحاضرات التفاعلية المباشرة والمسجلة وعرض فيديوهات تعليمية للطلاب .

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