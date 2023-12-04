فرج عامر يعلق على تعاقد الزمالك مع ظهير سيراميكا كليوباترا

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تعاقد نادي الزمالك مع محمد شكري ظهير سيراميكا كيلوباترا عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر :" نادي الزمالك يسعي للتعاقد مع محمد شكري باك شمال كليوباترا وناشئ الاهلي الذي تألق في نادي سموحة وعادل للأهلي وبيع لنادي سيراميكا كليوباترا".





وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في إطار مبارياتالجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيبالمجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.