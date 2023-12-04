محمد صلاح يحقق رقماً قياسياً أمام مدرب مانشستر سيتي جوارديولا

تصدر نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، قائمة اللاعبين الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف أمام بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، خلال مسيرته الفنية في الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن صلاح سجل 11 هدفًا أمام جوارديولا، متفوقًا على لاعبين مثل جايمي فاردي وسون هيونج مين. يليهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في هذه القائمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

1- محمد صلاح 11 هدفا

2- جايمي فاردي 9 أهداف

3- سون هيونج 8 أهداف

4- كريستيانو رونالدو 8 أهداف

5- ليونيل ميسي 7 أهداف