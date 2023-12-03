الفرعون يواصل كتابة التاريخ.. رقم قياسي جديد لـ صلاح في الدوري الإنجليزي

حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي رقمًا قياسيًا جديدًا، واستطاع معادلة رقم الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد.

وكتب الإعلامي مجدي عبد الغني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مستر أسيست محمد صلاح يتساوى مع ستيفن جيرارد في عدد المساهمات على ملعب أنفيلد برصيد 120 مساهمة، صلاح يُعيد كتابة تاريخ ليفربول من جديد".

وانتهت المواجهة النارية والمثيرة بين ليفربول وفريق فولهام يونايتد بفوز فريق الريدز على ضيفه، بعد ريمونتادا خيالية لتنتهي المباراة بنتيجة 4/ 3 لصالح الريدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني مؤقتا في ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، وتجمد رصيد فولهام عند النقطة 15 في المركز الرابع عشر.

