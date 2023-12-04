تستبعد مين؟.. ماهر همام يطرح سؤالا للجمهور بشأن كولر

طرح ماهر همام نجم الكرة المصرية السابق، سؤالا للجمهور عن قائمة الفريق لكأس العالم للأندية.



وكتب ماهر همام عبر حسابه على فيسبوك:" لو في مكان كولر .. مين الأسماء اللي ممكن تستبعدها من قائمة الفريق لكأس العالم للأندية".

ينتظر جماهير النادي الأهلي مصير عدد من نجوم الفريق قبل إعلان القائمة النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالمللأندية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية في ديسمبر الحالي.

واشارت تقارير إلي المدرب السويسري كولر، قد يقرر استبعاد أحمد عبد القادر وصلاح محسن من القائمة النهائيةللمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.



يعود هذا القرار إلى وجهة نظر فنية، حيث لم يحظ اللاعبان بمشاركة كافية في المباريات، مما يقلل من فرصهم للمشاركةفي البطولة العالمية.