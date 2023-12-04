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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جلسة طارئة لـ الصحة العالمية بشأن وضع غزة 10 ديسمبر

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أعلن مجلس منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنه سيعقد جلسة طارئة بشأن الوضع الصحي بقطاع غزة في 10 ديسمبر الجاري.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أظهرت وثيقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسة استثنائية لمجلسها التنفيذي في 10 ديسمبر‭‭ .

وذكرت الوثيقة أن المدير العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس دعا إلى عقد الجلسة بعد تلقي طلب من 14 عضوا في مجلس إدارة المنظمة.

ولم يرد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية على طلب للتعليق.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الأحد، أن الوضع في قطاع غزة كارثي، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك فورًا.

وقالت الصحة العالمية لقناة “العربية”، إن هناك خرقًا واضحًا للقانون الدولي باستهداف المنشآت الصحية في غزة، لافتة إلى أن 125 طنا من المستلزمات الطبية دخلت غزة والكثير مكدس على المعابر.

وأشارت إلى أن القطاع الطبي في غزة لا يستطيع التعامل مع المرضى والجرحى بسبب الحرب.

منظمة الصحة العالمية الوضع الصحي غزة الصحة العالمية القطاع الطبي في غزة

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