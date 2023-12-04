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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القوة الجوية العراقي يفوز على أجمك الأوزبكي في دوري أبطال أسيا

القوة الجوية العراقي
القوة الجوية العراقي

حقق فريق القوة الجوية العراقي الفوز على ضيفه أجمك الأوزبكي 3 - 2، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم. 

ويتصدر الاتحاد السعودي، الذي ضمن تأهله لدور الستة عشر، ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، مقابل 10 نقاط لكل من سباهان الإيراني والقوة الجوية الذي لعب 6 مباريات، في حين بقي رصيد أجمك خالياً من النقاط. 

وتقدم القوة الجوية في الدقيقة 14 عن طريق سعد عبد الأمير، قبل أن يضيف فرانكو أتشو الهدف الثاني بعد ذلك بدقيقة، وفي الدقيقة 42 أضاف محمد قاسم الهدف الثالث للقوة الجوية، بينما سجل ميزراخون ميرأحمدوف الهدف الأول للفريق الأوزبكي في الدقيقة 62، وأضاف زميله مارتن بواكي الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. 

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، الاثنين، أيضاً، الاتحاد السعودي مع ضيفه سباهان الإيراني على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

القوة الجوية أجمك الأوزبكي القوة الجوية العراقي دوري أبطال آسيا الاتحاد السعودي سباهان الإيراني

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