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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب جامعة الزقازيق يقدمون نموذج محاكاة لمادة الفسيولوجيا الطبية

طلاب جامعة الزقازيق
طلاب جامعة الزقازيق الاهلية

قام  طلاب الفرقة الاولي ببرنامج الطب والجراحة جامعة الزقازيق الأهلية بعمل شرح توضيحي وتقديم نموذج محاكاة  لمادة الفسيولوجيا الطبية تحت إشراف الدكتورة دعاء عطية أستاذ الفسيولوجياانطلاقاً من حرص الجامعة علي دعم المهارات والمعارف المطلوبة للطلاب قام . 

وعلى جانب آخر وتحت اشراف الدكتور أسامة عبد العزيز مدير برنامج الطب و الجراحة  وبمشاركه أعضاء هيئه التدريس المشاركين فى الوحده التعليمية   Structure & Function تم تفعيل ملف إنجاز الطالب الإلكتروني، وذلك لمتابعه الطالب طوال العام الدراسى.

ويهدف ملف الإنجاز إلى تعزيز مهارات الطلاب في التقييم الذاتي والتدريب والتطوير المهني المستمر. من خلال تنوع المهام لتشمل الأنشطة المنهجية والتدريبية، أنشطة التعلم الذاتي، العمل الجماعي والانعكاسات عن طرق التدريس والتدريب والتقييم والتقويم.

طلاب جامعة الزقازيق الاهلية
طلاب جامعة الزقازيق الاهلية
طلاب جامعة الزقازيق الاهلية
طلاب جامعة الزقازيق الاهلية
طلاب جامعة الزقازيق الاهلية
طلاب جامعة الزقازيق الاهلية
Jobs Education التدريب والتطوير أعضاء هيئة التدريس التدريب والتطوير المهني

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