حازم عمر: لا أستطيع توقع نسبة التصويت لصالحي خلال الانتخابات الرئاسية

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، أنه لا يستطيع توقع نسبة التصويت التي سيحصل عليها في الانتخابات الرئاسية لأنه يعتبر ذلك إصدار حكماً مسبقاً على اختيار الشعب المصري لافتاً إلى أنه لديه ثقة في استقبال الشارع لما يقدمه من برامج .

وقال حازم عمر، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه لدي ثقة في الشارع ولا أتحكم في اختياراته، هل سيأخذني على محمل الجد أم محمل الهزل ؟.



وذكر أن حزبه لديه 48 نائباً في البرلمان على قيد الحياه لوفاة نائبين حيث حصل على تزكية 46 نائباً منهم، معلقا "ماينفعش إحنا عملنا انتخابات حرة نزيهة والمعارضين هم من أشرفوا عليها، والنتيجة كانت 64.8% .

اقل من72 ساعة



وأتم قائلا "عدم الالتزام الحزبي يستوجب وفقاً للائحة الداخلية للحزب حزمة إجراءات، مؤكدا أنه بالرغم من حصوله على التزكيات اللازمة من أعضاء مجلس النواب إلا أنه توجه للتوكيلات الشعبية، استطاع جمع 73 ألف توكيل في اقل من72 ساعة.