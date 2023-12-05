علامات مهمة للتفرقة بين سرطان العظام والتهابات المفاصل

سرطان العظام يعتبر نوعًا نادرًا من أنواع السرطان حيث يمثل أقل من 1% من جميع أنواع السرطان، حيث أن الأورام العظمية غير السرطانية أكثر شيوعًا من الأورام السرطانية.وحسب موقع Medicalxpress،أعراض سرطان العظام المبكرة يمكن أن تُشابه بشدة آلام النمو وإصابات الرياضة والالتهابات المفصلية والتهابات الأوتار وشد العضلات، مما يجعل التشخيص صعبًا في بعض الأحيان.



الفرق بين اعراض سرطان العظام والالتهابات



ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

- فقدان الوزن غير المبرر.

- التعرق، وخاصة أثناء الليل.

الشعور بآلام مستمرة أو متقطعة في العظام، والتي تزداد سوءًا خلال الليل.

وجود كتلة أو تورم أو احتقان فوق العظم.

مشاكل في الحركة، مثل تصلب المفاصل أو تقليل نطاق الحركة.

عرج غير مبرر أو تقليل في القدرة على التحرك بشكل طبيعي.

تعرض سريع للكدمات.

التورم والاحمرار والالتهاب أو وجود كتلة على العظم المصاب أو حوله.

- إذا كان العظم المصاب بالسرطان بالقرب من المفاصل، فقد يؤدي التورم إلى صعوبة استخدام المفصل.

-قد يجعل سرطان العظام المشي أمرًا صعبًا، وقد يمشي الشخص وهو يعرج.

-في بعض الحالات، يمكن أن يسبب السرطان ضعف العظام، مما يؤدي إلى كسرها بسهولة بعد إصابة طفيفة أو السقوط على الأرض.

أشار الخبراء إلى أهمية التشخيص المبكر لسرطان العظام، حيث يساهم ذلك بشكل كبير في تحسين نتائج العلاج ويمكن أن يقلل من الحاجة إلى العمليات الجراحية التي تؤثر على نوعية الحياة

وحذر الخبراء من أن سرطان العظام غالبًا ما يتم تشخيصه بشكل خاطئ في مراحله المبكرة، ففي البداية يعتقد بعض المختصون أنه واحدة من المشاكل الصحية البسيطة، مما يجعل الكشف عنه في مراحله المبكرة أمرًا صعبًا.