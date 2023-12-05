فلسطين.. استشهاد 250 عاملا بالقطاع الصحي منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، مقتل ما يقرب من 250 عاملا في القطاع الصحي في غزة منذ 7 أكتوبر.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية استشهاد ما يربو على 15900 شخص في غزة منذ 7 تشرين الأول.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ، اليوم، إن حجم المساعدات كبير على الجانب المصري لكن إسرائيل تمنع وصولها إلى قطاع غزة.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية أن نسبة الإشغال في المستشفيات بقطاع غزة بلغت 216%.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ، في وقت سابق اليوم، عن وصول 43 جثة مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب القطاع صباح اليوم.

من ناحية أخرى، قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، أن انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى كمال عدوان مع وجود شهداء وعشرات المصابين وأكثر من 7 آلاف نازح داخله.



وأضاف أن الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان بالدبابات والقناصة يطلقون النار على من يتحرك ونتخوف من مجزرة داخله كما حدث في الشفاء والإندونيسي.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم ، مقتل جنديين ليرتفع عدد القتلى إلى 5 خلال العمليات البرية في قطاع غزة اليوم.

