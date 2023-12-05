بعد استبعاده من قائمة كأس العالم للأندية.. نجم الأهلي يطلب الخلع.. تفاصيل

كشف الإعلامي إسلام صادق طلب اللاعب أحمد عبد القادر بالرحيل عن الأهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب اسلام صادق :"أحمد عبد القادر يطلب الرحيل عن الأهلي بعد استبعاده من قائمة كأس العالم للأندية".

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزدادالجزائري في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري ‏أبطال إفريقيا‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقيةفقرات المران في ‏الملعب.

وشهد المران انتظام الثلاثي أنتوني موديست وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو في التدريبات الجماعية بصورةكاملة‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقيةفقرات المران في ‏الملعب