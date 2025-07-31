الأسعار تبدأ من 5 جنيهات.. تفاصيل افتتاح الدورة العاشرة لمعرض الإسكندرية للكتاب

أكد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الدورة العاشرة من معرض الإسكندرية للكتاب التي انطلقت بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة، تمثل خطوة مهمة في استراتيجية وزارة الثقافة لتحقيق العدالة الثقافية وتوسيع دائرة الوصول إلى المعرفة.

وقال بهي الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن المعرض، الذي افتتحه وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن، يضم نحو 75 دار نشر من بينها قطاعات النشر التابعة للوزارة، ويقام في موقع حيوي داخل كلية سان مارك لجذب الزوار والمصطافين.

وأضاف أن الهيئة أعدّت برنامجًا ثقافيًا متنوعًا يشمل فعاليات وندوات مجانية يومية، بمشاركة رموز الفكر والأدب، مشيرًا إلى أن المعرض يستهدف جعل الكتاب متاحًا بأسعار رمزية، حيث تبدأ أسعار بعض الإصدارات من 5 جنيهات.

وأوضح أن الهيئة مستمرة في تنظيم معارض محلية في المحافظات، مثل السويس ورأس البر ودمنهور، ضمن خطة تمتد لصعيد مصر، وصولًا إلى أسوان والأقصر، بهدف نشر الوعي وتوفير الكتاب كأداة تنوير في مواجهة الفكر المتطرف.