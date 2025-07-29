وزير الثقافة: جوائز الدولة للتفوق محطة تكريم مهمة.. ونبحث تعديل لوائحها كل 5 سنوات

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن لوائح جوائز الدولة للتفوق بحاجة إلى مراجعة وتعديل دوري كل خمس سنوات، بما يواكب المتغيرات ويضمن تحقيق العدالة الثقافية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة في دورته الثانية والسبعين، والذي شهد إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق لعام 2025، بحضور نخبة من المثقفين والأكاديميين وأعضاء النقابات الفنية، وبمشاركة الدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس.

وأوضح وزير الثقافة أن جوائز الدولة تُعد إحدى المحطات المهمة في منظومة التكريم الثقافي للدولة المصرية، لما تحمله من دلالات عرفان وتقدير لجهود المبدعين والعلماء الذين أثروا مجالاتهم وتركوا بصمات بارزة، وساهموا في ترسيخ الهوية الثقافية والفكرية للمجتمع المصري.

وأشار إلى أن هذه الجوائز تضيء دروب العطاء والإبداع، وتؤكد أن الدولة تتابع وتثمّن أصحاب الإنجازات النوعية، ممن قدموا جهودًا مخلصة في خدمة المعرفة والبحث والإبداع.

وأضاف هنو أن هذا التكريم يحمل في طياته رسالة تحفيز للأجيال الجديدة، ويعكس التزام الدولة بتقدير أبنائها المجتهدين في التوقيت المناسب وبالشكل الذي يليق بإسهاماتهم، كما أعلن عن تشكيل لجنة جديدة لتعديل الأوضاع داخل الوزارة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الثقافي بشكل أوسع.