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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة طيبة التكنولوجية تنظم ندوة تعريفية عن برامج التبادل الثقافي والطلابي

صدى البلد


نظمت جامعة طيبة التكنولوجية بالاقصر بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، ندوة تثقيفية عن برنامج التبادل الثقافي والطلابي، بحضور الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ورانيا محمد السيد، أخصائي الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية، والدكتورة ميرال عبدالوهاب، والدكتور خالد خليفة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب.

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وأكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، خلال لقاءه وفد السفارة، أن إدارة الجامعة تسعى لزيادة وتعزيز التبادل الطلابي والثقافي، لإطلاع الطلاب على كل ما هو جديد في مجال دراستهم، ومواكبة التطور الثقافي والتكنولوجي السريع، وإتاحة فرص عمل جديدة للطلاب في سوق العمل المحلي والدولي والعالمي.
 

وأشاد رئيس الجامعة، بما تقدمه برامج التبادل الثقافي، من إتاحة الفرصة لتعريف الباحثين والطلاب ببرامج التبادل المتوفرة، والتي تسمح للمشاركين بالدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية في عدة مجالات منها الثقافية، الرياضية والفنية وغيرها، كما أنها تساهم في تبني رؤى جديدة تجاه ثقافات الشعوب المختلفة، وتوفير التدريب العملي والتوظيف، إلى جانب صقل مهارات الطلاب اللغوية وتوسيع آفاقهم الاجتماعية.


وخلال كلمتها استعرضت رانيا محمد السيد، وسمر جمال الدين، برامج مكتب التبادل الثقافي بالسفارة الأمريكية المقدمة للطلبة والخريجين والباحثين، والتعريف ايضاً بالبرامج الداعمة لرواد الأعمال والمهتمين بالتكنولوجيا، كما جرى فتح باب النقاش والاستماع للأسئلة الطلاب والرد على جميع استفساراتهم في هذا المجال.

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