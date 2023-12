معروف باسم "RIZZ"| تعرف على نسب الكاريزما بين قادة أوروبا.. ومفاجأة بشأن بوتين وزيلينسكي

إذا كنت صاحب صوتا للتصويت في اختيار أكثر شخصا صاحب كاريزما من زعماء العالم فمن سيكون له وصتك؟، الفكرة لتقييم مدى شعبية وذكاء الزعماء صاغتها جامعة أكسفورد تحت مصطلح الـ"RIZZ"، وهو ما حاولت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن تطبقه على أبرز 7 شخصيات سياسية في القارة العجوز، حيث نشرت تقريرا يرصد نسبة الكاريزما لدى زعماء فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا وإيطاليا ورئيس الوزراء البريطاني السابق ورئيسة الاتحاد الأوروبي.

وجعلت الصحيفة خلاصة التقييم الذي يحصل عليه كل زعيم، عبارة عن درجة خاصة به بحيث يكون التقييم الكلي من 10، ويحصل الزعيم على نسبته بالمقارنة للإجمالي، والملفت للنظر أن أبرز التقييمات كانت لزعماء الحرب الكبرى الدائرة على أرض أوروبا، حيث كان تقييم كلا من الرئيس الروسي والرئيس الأوكراني ملفتان للنظر بشدة، وعلى النقيض من بعضهما البعض، وهنا نرصد ما نشرته الصحيفة الأمريكية لتعلم من أكثر زعماء أوروبا امتلاكا للكاريزما، ومن هو الأقل بينهم.

تصنيف أكثر السياسيين "ذكاءً" في أوروبا

الكاريزما هي الأسلوب أو السحر أو الجاذبية

أي من كبار الشخصيات في أوروبا يتمتع بأكبر قدر من الكاريزما؟ هذا ما حاولت صحيفة بوليتيكو الإجابة عليه، وكلمة أكسفورد لعام 2023 هي "rizz"، ويعرف أيضًا باسم شخص يتمتع "بالأسلوب أو السحر أو الجاذبية"، أو ما هو متعارف عليه في كافة أروقة السياسة والدراسات الأكاديمية والصحيفة بـ"الكاريزما" كما وصفها القدامى.

وبطبيعة الحال، دفع هذا الأمر مجلة بوليتيكو إلى التساؤل: من هم الساسة في الاتحاد الأوروبي الذين يتمتعون بأكبر قدر من الشهرة، ومن هم الأكثر افتقاراً إلى الشهرة؟ بعد إجراء مسح علمي فائق، وتوصلت الصحيفة الأمريكية إلى هذا التصنيف النهائي، ولكنها نبهت على أن هذا التقييم ليس معيارا لمدى نجاح هذا الشخص، حيث يمكن أن يكون هناك من يمتلك كاريزما ولكنه ليس ناجحا في مجمل أعماله، فقبل أن تبدأ في صياغة رسائلك ذات اللهجة الغاضبة، فقط لكي نكون واضحين، في بعض الأحيان، يحدث ضجيج جيد للأشخاص السيئين ونجاح كبير، والنتيجة العالية في مقياس Rizz-O-Meter الخاص بنا لا تشكل تأييدًا لشخص أو ضده.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 4 من 10

بحسب الصحيفة الأمريكية حصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على نسبة 4 من 10، وهي تعد نسبة قليلة لهذا الشخص الذي كان في ذات يوم يتمتع بالكثير من المرح، وكان هناك شيء ما في ابتسامته الخادعة وشعبويته الوسطية التي أرسلت الأوروبيين إلى كوكب المشتري.

ولكن للأسف، كما يحدث في كثير من الأحيان، وذلك نتيجة للكثير من المواقف التي أظهرت سلبيات شخصيته مما قلل من رؤية الناس لتلك الكاريزما التي لم تسعفه في الكثير من المواقف، فقد طار ماكرون بالقرب من الشمس، وقد كانت الضربة الأولى هي توبيخه لتلميذ لأنه وصفه بـ "مانو"، ثم أمره بمناداته بـ "السيد الرئيس" بدلاً من ذلك، فليس من العار أن تحاول أن تطلق على نفسك لقبًا، ولكن في الواقع كانت تلك الواقعة بداية المنحدر الخاص بشعبيته داخل فرنسا، وداخل أوروبا بالكامل.

المستشار الألماني أولاف شولتس 2 من 10

من الصعب أن تجد سياسياً أقل شهرة من المستشارة الألمانية، وسواء كان يلقي خطابات أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) أو يجيب على أسئلة الصحفيين مباشرة على شاشة التلفزيون، فإن أولاف شولتز يتمتع بكل تبجح المحاسب القانوني الذي يعترض على إقرارك الضريبي، ولا يمتلك أي كارزيما للتعامل مع الآخرين.

ولكي نكون منصفين، من المحتمل أنك لا تريد الكثير من الشهرة في زعيم أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي - ولكن ربما تريد أكثر مما قد تحصل عليه من صخرة مرسوم عليها وجه، وهي الملامح التي تفتقد للسحر الذي توفره الكاريزما لمن يمتلكها.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 9 من 10

نعم المفاجأة كانت في تقييم الرئيس الأوكراني زيلينكسي، فهو الأعلى تقييما بين زعماء أوروبا، حيث يمتك عبارات بليغة، وخطابات ملهمة، وشجاعة مستحيلة، وحركات رقص جميلة - بالإضافة إلى أنه على الإنترنت، يصبح ملكا قصيرا، وقد كان زيلينسكي من المشاهير قبل أن يصبح رئيسا لأوكرانيا، وهذا واضح.

رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني 3 من 10

ويعد 3 من 10 تقييما منخفضا لرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا، فقد كان التوقعات لها أكبر من ذلك، ولكن بدأت أعمالها على مستوى منخفض - وتبين أن بناء علامة تجارية شخصية على حب The Lord of the Rings لا يكسبك نقاطًا مع الجمهور الرائع، ولكن الأمور تدهورت هذا العام عندما وقعت ميلوني في مقلب من فنانين كوميديين روس تظاهروا بأنهم مسؤولون في الاتحاد الأفريقي .

وكنا نتوقع المزيد من الذكاء الرقمي من امرأة يقال إنها أطلقت على نفسها اسم "التنين الصغير للإنترنت الإيطالي" في غرف الدردشة على الإنترنت وهي في أوائل العشرينات من عمرها.

رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون 7 من 10

رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك ليس لديه أي ضجة، وكذلك زعيم حزب العمال كير ستارمر مثل ريش تماما، وكذلك يتمتع نايجل فاراج ببعض الإثارة، ولكن شخصيته الفاضحة مصطنعة للغاية، بحيث يستطيع الأطفال شمها على بعد ميل واحد.

ولكن السياسي البريطاني الأكثر شهرة هو ألكسندر بوريس دي فيفيل جونسون، فنحن نعرف ما تفكر فيه: لا يمكن لأي شخص يُدعى "de Pfeffel" أن يكون رزًا، فنحن مندهشون مثل أي شخص آخر، ومع ذلك، هناك شيء ما في هذا التبجح والتلعثم الداعم لأوكرانيا، والذي يعد مناهضًا للغاية للموسيقى الغنائية، إنه في الواقع موسيقى الجاز.

رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا 6 من 10

قد لا تتمتع بشهرة باراك أوباما (10/10)، ولكن ميتسولا هي الرئيس الأكثر شهرة في الاتحاد الأوروبي، فمن المؤكد أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتمتع بقدر معين من النجومية، ولكنها تخسر نقاطًا بسبب حملتها الصليبية ضد الذئاب، وفي الوقت نفسه، لن يكون رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مستمتعاً أبداً، فلدى ميتسولا أيضًا منتقدوها، لكنها في النهاية تحقق الفوز من خلال أداء برادبري .

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صفر من 10

انظر، يمكننا أن نخبرك أن شن حرب وحشية وغير مبررة على جيرانك ليس بالأمر الهين، فيمكننا أن نلاحظ أن إطلاق صور مُدارة على خشبة المسرح لنفسك وأنت تركب الخيول وتصيد بدون قميص ليس أمرًا رائعًا، ويمكننا أن نقول إن كوننا أصدقاء حميمين مع القادة غير الأعلى في كوريا الشمالية وإيران ليس أمرًا رائعًا.

ولكننا لسنا بحاجة إلى ذلك، فمن بين جميع زعماء العالم الذين يمكن أن نفكر بهم، فإن فلاديمير بوتين هو الشخص الذي لا نرغب في تناول كوب من الشاي أو البيرة معه. قال كفى، وذلك على حد وصف ما جاء بالصحيفة الأمريكية.