جامعة دمياط تستضيف مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انزل شارك

استضافت جامعة دمياط اليوم فاعليات مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى" إنزل شارك" بقاعة فاروق شوشة، والذى نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة دمياط بالتعاون مع جامعة دمياط.



جاء ذلك بحضور الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعه دميا و الدكتور وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط والدكتور محمود العوضى المنسق العام للتحالف الوطنى بمحافظة دمياط والكاتب الصحفى أسامة سرايا والشيخ الشحات العزازى إمام مسجد أل البيت والدكتور راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق والمحاضر بأكاديمية الشرطة والكابتن ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق.



بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهورى ثم القرأن الكريم ، تلاها عرض فيديو تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية وما تم بها من إنجازات في مختلف المجالات.

ثم تناول الحضور الحديث عن حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي صورة يفتخرون بها سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي أو البنية التحتية والمشاريع العملاقة في كل المجالات التي يشهدها الوطن. مؤكدين على ضرورة استكمال مسيرة الإنجازات التي حققت.

كما أكدوا على أهمية ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية، والنزول بكثافة في الانتخابات الرئاسية، لانتخاب قيادة سياسية واعدة وقوية وقادرة علي حماية مصر واستمرار مسيرة البناء والتنمية.

وفى الختام أشاد الدكتورحمدان ربيع رئيس الجامعة خلال كلمتة بالإنجازات الغير مسبوقة التى تحققت فى مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الإنفاق لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي والتى كانت الطريق للجمهورية الجديدة، موجها شكره للقوات المسلحة المصرية التي استطاعت حماية الشعب وسعت لتحقيق إرادته.