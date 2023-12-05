انطلاق فعاليات الملتقى التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة بدمياط

شهد اليوم، الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ، إنطلاق فعاليات "الملتقى التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة" بكلية التربية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور الدكتور أمانى عوض عميد كلية التربية والدكتورة دينا هويدى مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة، والدكتور فادى سلامة مدير عام فرع ثقافة دمياط، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ، والإداريين وطلاب الجامعة.



بدأت الدكتورة دينا هويدى مدير عام الإدارة العام لثقافة المرأة بالحديث حول مفهوم العنف، موضحة أنواعه وأسباب انتشاره، وآثاره السلبية على صحة المرأة سواء النفسية أو الجسدية وكيفية الحد منه.

من جانبه أكد رئيس الجامعة، حرص الدولة المصرية، وعلى رأسها القيادة السياسية على حماية المرأة من كل أشكال العنف، باعتبارها جزء مهم في المجتمع تعمل وتكافح وتربي.

وأضاف أن المرأة المصرية القديمة قادت البلاد بانفراد، مما يدل على مدى تحرر مصر وانفتاحها والسماح للملكات بأن يعتلين العرش مثل الرجال، وكان إسهامها فى ذلك لا يقل عن إسهام الرجل.

وعلى هامش الملتقى تفقد رئيس الجامعة نتاج ورش المشغولات اليدوية ، ضمن الأنشطة المنفذة بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة المرأة موضحا أهمية نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة السيدات والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة، والتوجه نحو ريادة الأعمال، وتأهيل الفتيات لسوق العمل وتدريبهن لتعلم حرفة تمكنهن من تنفيذ مشروعات؛ تسهم في تحسين دخلهن وتأهلهن للدخول إلى سوق العمل.