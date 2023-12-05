أبو العينين: العلاقات المصرية الإماراتية متينة.. وإفريقيا بحاجة إلى التكنولوجيا الحديثة

أذاع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، لقاء النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، مع وكالة الأنباء الإماراتية، على هامش قمة المناخ في الإمارات العربية المتحدة.

وخلال اللقاء قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن العلاقات المصرية الإماراتية قوية ومتينة، لافتا إلى أن المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والذي يعقد بدبي في دولة الإمارات، يأتي استكمالا للنجاحات التي تحققت في مؤتمر مصر العام الماضي.

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تابع أنه 'لقد أظهرت المناقشات والتعهدات التي تم تقديمها في المؤتمر التزامًا متجددًا باتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة تغير المناخ.. لقد كانت استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث مميزة، وأنا على ثقة من أن إنجازاتها ومعالمها سيكون لها تأثير دائم.

وأشار أبو العينين، الى أن الالتزام الذي تم التعهد به ذات يوم بمبلغ 100 مليار دولار سنويًا لمشاريع التخفيف من تغير المناخ لم يعد كافيًا.. واليوم يتطلب الحد الأدنى المطلوب لهذه المعركة تريليون دولار.. ونحن نناقش الزراعة والنقل المستدامين، وهما شريان الحياة للعالم كله.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى الإنجازات التي تحققت في مؤتمر COP27، الذي استضافته مصر في شرم الشيخ العام الماضي، متوقعًا إطلاق مبادرات فعالة جديدة للاستدامة الخضراء وتحول الطاقة خلال الأيام المقبلة لمؤتمر COP28.

ودعا أبو العينين الدول المتقدمة الأكثر مسؤولية عن التغير المناخي إلى تحمل مسؤولياتها في إيجاد الحلول المناخية، وتقديم الدعم والتمويل اللازم للحفاظ على هدف إبقاء ارتفاع درجة حرارة الكوكب عند 1.5 درجة بحلول عام 2050.

واعتبر وكيل مجلس النواب، الاتجاه العالمي لمزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة طريقا آمنا وفعالا لدعم الجهود العالمية للحد من انبعاثات الكربون والحفاظ على كوكب الأرض، مشيرا إلى أن مصر تلقت استفسارات من أكثر من 25 شركة عالمية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر بعد الإعلان عن إصدار التشريعات اللازمة في هذا المجال.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن إفريقيا بحاجة إلى التكنولوجيا الحديثة، ولابد من زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، ولابد من البحث عن مصادر غير تقليدية لتمويل الدول النامية، وأن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر يجذب الاستثمارات للدولة المصرية.

