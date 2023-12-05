أهلي 2005 يفوز على مودرن فيوتشر بهدف نظيف

نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 في الفوز خارج ملعبه على مودرن فيوتشر، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، بملعب أسمنت حلوان، ضمن منافسات الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.

جاء هدف فوز الأهلي خلال الشوط الأول عن طريق المتألق أحمد عابدين، برأسية مميزة بعدما تابع كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة، أسكنها شباك المنافس.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى ٢٥ نقطة، جمعها من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراتين والخسارة بركلات الترجيح، والخسارة في مباراتين.