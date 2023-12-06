اللي له ضهر ميضربش على بطنه|تامر أمين يوجه رسالة حزينة بسبب أحداث بغزة

علق الإعلامي تامر أمين على آخر مستجدات ما يحدث بغزة قائلا:" القوانين الدولية ماتت في غزة.. والمناداة بحقوق الإنسان ماتت في غزة والمنادات بالديمقراطات الحديثة والحضارة الغربية الحديثة ماتت وادفنت وملهاش جنازة".

وقال تامر أمين من خلال برنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إن صمت وعجز العالم عن اتخاذ اي قرار او موقف او أي ضغط او تأثير يوقف هذا العدوان الوحشي الإسرائيلي يجعل من القانون الدولى ما هو الا حبر على ورق يطبق على الضعفاء قائلا:" يطبق على اللي ملهمش ضهر.. اللي ليه ظهر مثل إسرائيل والتى تستمد قوتها من أمريكا وهي أقوي إمبراطورة في العالم ومدعم بمجلس الأمن بالفيتو" مؤكدا : "اللى ليه ضهر ميضربش على بطنه".



وتابع: العالم كله لا يستطيع أن يصل لبطن إسرائيل بسبب سندها وظهرها “أمريكا”".