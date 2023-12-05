سر دعم حزب الإصلاح والتنمية للمرشح الرئاسي فريد زهران.. فيديو

أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الاستحقاق الرئاسي القادم استحقاق تاريخي وسط ظروف داخلية وإقليمية شديدة الحساسية.

واضاف في مقابلة حصرية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن الحوار الوطني أظهر كثير من الجوانب التي تحتاج للعمل، مشيرا إلى أن حزب الإصلاح والتنمية من القوى المعارضة في البرلمان التي أثرت في تغيير كثير من التشريعات والآراء.

وكشف ابو العلا عن أسباب دعم الحزب للمرشح الرئاسي فريد زهران قائلا: زهران صديق ربطتنا صلة منذ ٢٠١١ مشيداً بشخصيته أنه ذو خلق طيب وشخصية متزنة وعلى معلومات قيمة ووطني وله رؤية وتوجه، فكان من الطبيعي أن تلتف المعارضة حول ممثل المعارضة وليس اعتراضا على الممثلين الأخرين.

المعارضة مستنيرة

وأشار إلى أن المعارضة مستنيرة تقدم أفكار جديدة وتعرض أولويات المشاكل وترتيبها وطرق حلها من وجهة نظر المعارضة.