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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية يشيد بالموقف المصري الرافض لمخطط التهجير

علاء عبد النبي نائب
علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية

قال علاء عيد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن قمة القاهرة للسلام كشفت ازدواجية الدول الكبرى، تجاه القضايا الدولية،خاصة فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأكد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لا يعنى إنهاء الكارثة الإنسانية هناك،  ولكن الأهم هو وقف إطلاق النار ، وبدء المفاوضات لحل الدولتين على حدود ٦٧، حسب الرؤية المصرية وقرارات الأمم المتحدة.

وأشاد عبد النبى بموقف الدولة المصرية الصلب تجاه القضية من حيث رفض التهجير، وأن الأمن القومي لمصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن لا يمكن للقضية الفلسطينية أن يتم حلها على حساب للدولة المصرية أو اى دولة أخرى من دول الجوار.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ من يظن أنّ الشعب الفلسطيني الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت تحت الاحتلال أو القصف، فهو يجهل طبيعة  هذا الشعب الأبي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته الافتتاحية في قمة القاهرة للسلام التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، وعرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «أؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين وتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري فردا فردا.

وأوضح الرئيس السيسي ،أنّ تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث أبدا على حساب مصر».

قمة القاهرة للسلام نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية حزب الاصلاح والتنمية علاء عيد النبى الإصلاح والتنمية

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