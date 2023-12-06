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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة يطلق حملة إعلامية إذاعية للتوعية برقم مكتب الشكاوى بالمجلس

صدى البلد

أطلق المجلس القومي للمرأة حملة اعلامية اذاعية للتوعية برقم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس 15115، وذلك في إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة.

ويتم الاعلان عن الخط المختصر 15115 في نهاية الموجز الإخباري الذي يذاع في رأس الساعة على المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعا من أجل الوصول إلى المستمعين. 
    

وتهدف الحملة الى التعريف بالخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة الذي يقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي  للسيدات والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف بكافة اشكاله ، حيث يمكن للسيدات والفتيات التواصل على خط مكتب شكاوى المرأة للاستفسار والشكوى.

ويقوم باستقبال اتصالات السيدات محامين متخصصين تابعين لمكتب شكاوى المرأة يقومون بالرد على جميع الاستفسارات والشكاوى التى ترد إلى  الخط المختصر ومساعدة الشاكيات في الحصول على الخدمات التى يقدمها المكتب.

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