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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للانتخابات.. رئاسة مدينة أجا تعقد اجتماعا تنفيذيا برؤساء الوحدات المحلية بالمركز

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلبة، اجتماعا مع نواب وسكرتير رئاسة المركز ورؤساء الوحدات المحلية ومدير المجالس برئاسة المركز ، للتأكيد على ضرورة الانتهاء من تجهيز المقار الإنتخابية والوقوف على توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات الإدارية واللوجستية بها والتي من شأنها التسهيل والتيسير على الناخبين والجهات المشاركة .

 حيث وجه " بمراجعة كافة أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المقار الانتخابية، وتمهيد الطرق المؤدية لها، وكذلك توفير كراسي متحركة بالمقرات الانتخابية للتيسير على الناخبين من كبار السن، فضلاً عن توفير أماكن لانتظار الناخبين.

وشدد "رئيس المركز" على تكثيف المرور الميداني على المقار الانتخابية للوقوف على مدى جاهزيتها، ومراجعة مستوى النظافة والانارة داخل وخارج المقرات، وتذليل كافة العقبات لاستقبال العملية الانتخابية، وتوفير سُبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

وأكد على ضرورة التصدى لظاهرة التعديات بالبناء بكافة أنواعه ومواجهة المعوقات التى تعرقل إتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة، مشيراً إلى أهمية دور المتغيرات المكانية فى أعمال الإزالات ، مشدداً على استمرار حملات إزالة التعديات 
واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

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العملية الانتخابية المتغيرات المكانية الوحدات المحلية انتخابات رئاسة رئيس مركز ومدينة مخالفات البناء مواجهة مخالفات البناء

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