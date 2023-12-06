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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل لـ تركيا بشأن خطة الاحتلال لبناء مستوطنات جديدة في القدس

علم تركيا
علم تركيا

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، خطة إسرائيلية لبناء 1800 مستوطنة في القدس الشرقية.

وحسب وكالة "الأناضول" للأنباء، قالت الخارجية التركية في بيان صادر عنها إن أنقرة تدين بشدة توسيع إسرائيل المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بينما تواصل هجماتها على غزة.

وأضافت أنه من غير المقبول إطلاقا مصادقة  إسرائيل على خطة لإنشاء نحو 1800 وحدة سكنية على مساحة 186 دونما في القدس الشرقية.

مصر تدين

وكانت وزارة الخارجية أدانت أمس الثلاثاء، مصادقة إسرائيل على بناء تجمع استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة.

واعتبرت الخارجية في بيانها أن القرار الإسرائيلي "يمثل انتهاكا صارخا جديداً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد البيان على "رفض مصر القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والمحاولات المتكررة للمساس بالوضعية القانونية والتاريخية والديمغرافية القائمة سعياً لفصل أجزاء من الأرض عن محيطها الفلسطيني"، مطالبا إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية واصفا إياها بأنها "غير شرعية".

الاستيطان الإسرائيلي وزارة الخارجية التركية القدس مستوطنة القدس الشرقية

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