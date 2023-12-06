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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تاكسي طائر داخل المدن بالعالم بحلول 2030..تفاصيل

تاكسي طائر
تاكسي طائر

عرضت فضائية " العربية"، تقريرا عن إعلان شركة "إيرباص" عن تاكسي كهربائي طائر لنقل الركاب داخل المدن.

 

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وأوضح التقرير أنه بحلول عام 2030 سيشهد ظهور ر التاكسي الطائر كأحدث وسائل المواصلات المتطورة في العالم .

 

وتابع التقرير أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص كشفت عن الطائرة الكهربائية" سيتي إيرباص نكست جين ".

 

وأكمل التقرير أن الطائرة ستعمل كتاكسي طائر داخل المدن يمكن التحكم بها عن بعد باستخدام الحاسوب اللوحي .

 

ولفت التقرير إلى أن التاكسي الطائر مزود بنظام قيادة ألي للتحكم في مسار الطائرة ونظام ملاحة مرتبط بكمبيوتر قائد الطائرة لمراقبة نظام القيادة الذاتية، ونفذت شركة إيرباص رحلة تجريبية وشهدت التجربة إقلاعا وهبوطا ناجحا .

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