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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر ترفض أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إليها بالمخالفة للقانون الدولي

غزة
غزة

أكدت مصادر مصرية لقناة "القاهرة الإخبارية"، وجود قلق مصري من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة واستمرار استهداف المدنيين، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء هذه المارثة الإنسانية الحالية في غزة وضرورة العودة للمسار السياسي لإنهاء الحرب.

وشددت على رفض مصر أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية بالمخالفة للقانون الدولي، وضرورة فتح المجال أمام إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية مع توقف عدد من المستشفيات عن العمل.

وأكدت المصادر أن مصر تواصل فتح معبر رفح من الجانب المصري لعودة العالقين للقطاع وإخراج المصريين والرعايا الأجانب، واستمرار الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كل أنواع الدعم في ظل الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع حاليا.

 

لإدخال المساعدات للقطاع.


كما أضافت أن الهلال الأحمر المصري يقوم بالتنسيق مع الوكالات المعنية، لتذليل الصعاب واستقبال المساعدات وتقديم المساعدة اللازمة لإدخال المساعدات للقطاع.

 

القاهرة الإخبارية العمليات العسكرية الإسرائيلية قطاع غزة غزة المستشفيات

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