مبابي كارت رابح لإثارة الشائعات.. ريال مدريد ينتظر الموافقة .. وليفربول يترصد

يمكن أن تنجح شائعات كيليان مبابي الأخيرة لصالح ليفربول بأكثر من طريقة، وتمثل الادعاءات الأخيرة حول مستقبل كيليان مبابي بعد نهاية الموسم فرصة مثيرة للاهتمام لليفربول ومنافسيهم، وذلك بمجرد أن تدق الساعة 12 لبدء العام الجديد، فهذا يعني أن الفرنسي قد دخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع باريس سان جيرمان، وسيكون بعد ذلك حرًا في التفاوض على الشروط مع أي نادٍ آخر مهتم.

وبالنسبة لليفربول، كانت الشائعات هي التي رفضت الاختفاء - لقد مرت الآن ست سنوات منذ الاقتراحات الأولى لاهتمام الريدز، وفي ذلك الوقت أعرب يورجن كلوب عن إعجابه ب كيليان مبابي وظهر حب والدته لليفربول.

ومع ذلك، إذا تمكنت FSG بطريقة ما من إيجاد طريقة لتلبية الأجر السنوي لـ كيليان مبابي الذي يبلغ 30.5 مليون جنيه إسترليني ومتطلبات مكافأة التوقيع البالغة 87 مليون جنيه إسترليني، فإن ذلك يفتح الباب أمام سلسلة مثيرة من الأحداث.

وأحدث كلمة من AS في إسبانيا هي أنه باستثناء أي تحول كبير في ولاءات اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لناديه الحالي، فإن ريال مدريد "سيشن هجومه" من خلال تقديم عرض عقد واضح، ومع ذلك، هناك كمية الصيد. لن ينتظر فلورنتينو بيريز، رئيس الريال طويلاً، أمام مبابي أسبوعين فقط لقبول العرض وإلا ستضيع الفرصة.

ونظرًا لاستمرار الجدل حول النادي القادم للاعب منذ عدة سنوات، وحقيقة أنه صمد أمام محاولات باريس سان جيرمان القوية لإعادة التوقيع خلال الصيف الماضي، فقد لا يكون قرارًا حكيمًا بإضافة أي ضغط زمني، لذلك، في حالة فشل عمالقة الدوري الإسباني، فقد يفتح ذلك الباب أمام نادي مثل ليفربول للقيام بهجوم جريء بالنسبة للمهاجم الذي سجل 20 هدفًا في 18 مباراة حتى الآن هذا الموسم، فمن يمكنه إلقاء اللوم عليه إذا حاول؟

ثم يأتي الجزء الثاني الذي قد يكون مفيدًا أيضًا لفريق كلوب - "الخطة ب" لريال مدريد، كما طرحتها الصحيفة الإسبانية.

إذا لم يكن كيليان مبابي ، فيقال إن إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي سيصبح الهدف الأول للوس بلانكوس، وقاد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا فريق بيب جوارديولا إلى الثلاثية في موسمه الأول على ملعب الاتحاد برصيد قياسي من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقود الطريق في الموسم الحالي.

النرويجي سيكون سعيدًا بالتخلي عن إنجلترا

وتزعم صحيفة AS أن النرويجي سيكون سعيدًا بالتخلي عن إنجلترا لصالح العاصمة الإسبانية حيث سيجتمع مجددًا مع زميله السابق في فريق بوروسيا دورتموند جود بيلينجهام، ويستمتع بالفعل بالبلاد لأنه يمتلك منزلًا لقضاء العطلات هناك.

لذا، في نهاية المطاف، حصل ليفربول على مبابي، وحصل ريال مدريد على هالاند، وترك مانشستر سيتي يتدافع ليحل محل تعويذته الجديدة، وكل ذلك في النهاية يمنح الريدز مكانًا أقوى للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات القادم. تفكير بالتمني ربما.