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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد وليفربول.. غضب في باريس سان جيرمان بسبب كيليان مبابي

كليان مبابي
كليان مبابي

أثارت بعض الشائعات الأخيرة حول مستقبل الفرنسي كليان مبابي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان وانباء عن سعى ريال مدريد للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حالة من الغضب الشديد لدي عشاق الفريق الباريسي وخاصة المدرب لويس إنريكي.

ونقلت صحيفة ليفربول إيكو انتقاد لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان النجم كليان مبابي على تلك الشائعات رغم تسجيل الفرنسي 3 أهداف دفعة واحدة في المباراة الأخيرة أمام استاد ريمس في الدوري الفرنسي ليقود باريس سان جيرمان إلى صدارة الدوري الفرنسي.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن زعمت تقارير في منتصف الأسبوع أن ريال مدريد لم يعد مهتمًا بالفرنسي وارتباط اسمه بالإنتقال إلى ليفربول.

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