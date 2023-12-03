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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبابي إلى أين؟.. ليفربول وريال مدريد في صراع من أجل الجوهرة الفرنسية

مبابي
مبابي

لا يزال مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يهيمن على الساحة الرياضية مع احتمالات قيام ليفربول بالضغط على توقيعه قبل  ريال مدريد، ودخول النجم الفرنسي  الأشهر السبعة الأخيرة من عقده مع باريس سان جيرمان ، بعد أن أخبر مسؤلي النادي الباريسي أنه لن يوقع على تمديد عقده معهم، ولما سيكون على الأرجح توقيع الانتقال المجاني الأكثر شهرة وربحًا على الإطلاق لأحد الأندية.

في حين أن باريس سان جيرمان لن يكون قادرًا على تأمين رسوم لرجل غالبًا ما يتم الإعلان عنه باعتباره الأفضل في العالم، فإن الحصول على اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مجانًا سيثبت أي شيء سوى ذلك للذين يريدون التعاقد معه.

وفقًا للتقارير، من المرجح أن تؤدي أي خطوة إلى حصول اللاعب على رسوم التعاقد مع تبلغ حوالي 100 مليون يورو (87.5 مليون جنيه إسترليني)، في حين أن راتبه وحده يصل حاليًا إلى 700000 جنيه إسترليني في الأسبوع؛ سوف يتطلع اللاعب إلى مطابقة ذلك أينما انتهى به الأمر.

ولفترة طويلة، قاد ريال مدريد هذه المطاردة، بعد أن فشلت الجهود المبذولة للتعاقد معه في الماضي، وأقرب ما وصلوا إليه كان في صيف 2021 عندما رفض باريس سان جيرمان عرضًا بقيمة 150 مليون يورو، في ذلك الوقت، كان مبابي يتجه أيضًا إلى أشهره الأخيرة في باريس سان جيرمان، لكن اللاعب التزم في النهاية بالتمديد، ومع ذلك، يبدو من غير المرجح تكرار السيناريو هذه المرة، حيث يبدو أن مبابي مستعد للمضي قدمًا وبدء فصل جديد.

يظل لوس بلانكوس هو المرشح بلا منازع لتوقيعه، على الرغم من النفي الأخير الذي لا يزال في طريقه، ومع ذلك، قليلون مقتنعون بادعاءاتهم، ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينتقل مبابي إلى البرنابيو في عام 2024.

ليفربول يدخل في الصفقة من أجل مبابي


ووفقا لموقع teamtalk الذي كشف هذا الأسبوع أن ليفربول بدأ في بذل المجهود فيما ستتضمنه صفقة مبابي، ومع بقاء الشكوك حول مستقبل محمد صلاح، كشف أيضا كيف يمكن أن يمهد بيع التعويذة المصرية الطريق لوصول مبابي إلى آنفيلد .

ومع ذلك، ألقى مراسل سكاي سبورتس دويتشلاند، فلوريان بليتنبرج، انتقادات حول احتمالات انتقال اللاعب إلى ميرسيسايد، ولتقديم تحديث حول مستقبل باريس سان جيرمان الفائز بكأس العالم، كتب على منصة التواصل الاجتماعي X :  "لقد قيل لنا أن ليفربول لا يدفع من أجل كيليان مبابي. انتقاله في صيف 2024 لا يمثل مشكلة في هذه المرحلة.. باريس سان جيرمان، لا يزال مرتاحًا تمامًا لأنهم مؤمنون ماليًا (تعاقديًا) لرحيله المحتمل لا يزال ريال مدريد الوجهة الأكثر واقعية بالنسبة له، سواء العام المقبل أو العام الذي يليه».

من المؤكد أن تحديث بليتينبيرج مثير للاهتمام، لا سيما هذا السطر الذي يشير إلى أنه قد يكون الآن في عام 2025 عندما يقوم مبابي بالتحرك أخيرًا، ولتحقيق هذه الغاية، يقال إن العمالقة الفرنسيين يستعدون لعرض أخير لمحاولة إقناع مبابي بتمديد إقامته في بارك دي برينس لمدة عام آخر.

ريال مدريد يقدم العرض الأخير لمبابي


في غضون ذلك، ولمواجهة خطة باريس سان جيرمان، تزعم تقارير في إسبانيا أن ريال مدريد سيقدم عرضه لمبابي في الأسابيع المقبلة بشأن توقيع اتفاقية ما قبل العقد للانتقال إلى البرنابيو في نهاية الموسم، وفي غضون 30 يومًا فقط، سيكون مبابي مؤهلاً لفتح محادثات مع الخاطبين المهتمين من الخارج، مما يمنح العملاق الإسباني اعتقادًا حقيقيًا بإمكانية القيام بهذه الخطوة أخيرًا.

ومع ذلك، وفقًا للتقرير، لن يتم جر ريال مدريد إلى مفاوضات طويلة الأمد مع مبابي، ويقال إن النهج سيكون عرضًا "خذه أو اتركه" فقط، ووفقًا للخطة، يبدو أن ريال مدريد على استعداد لتقديم راتب لمبابي يبلغ حوالي 30 مليون جنيه إسترليني سنويًا، أي ما يعادل حوالي 575 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا كافيًا لإقناع النجم صاحب الـ 260 هدفًا بالقيام بهذه الخطوة، ومع ذلك، يُزعم أنه إذا تم رفض العرض من قبل اللاعب، فإن ريال مدريد سوف يبتعد ولن يكون مستعدًا للدخول في محادثات بشأن زيادة العرض، ويقضي مبابي الآن موسمه السابع في العاصمة الفرنسية، وقد سجل 229 هدفًا في 277 مباراة.

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