ليفربول في ورطة قبل مواجهة شيفيلد بالدوري الإنجليزي.. ماذا يحدث؟

يخوض ليفربول مباراة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء وهو في ورطة بعد تعدد إصابات الفريق في الفترة الأخيرة وغياب اكثر من لاعب عن المباريات.

ومن المقرر أن يكون يورجن كلوب بدون 6 لاعبين من الفريق الأول خلال زيارة ليفربول إلى شيفيلد يونايتد اليوم الأربعاء - حيث تبدأ الإصابات في التصاعد على ملعب أنفيلد ، وأصبح جويل ماتيب أحدث عضو في الفريق يتوجه إلى غرفة العلاج في مركز أكسا عندما تم سحبه في الشوط الثاني من الفوز يوم الأحد على فولهام، وتأتي إصابة الكاميروني في أعقاب إصابة ديوجو جوتا وأليسون بيكر في تعادل ليفربول 1-1 مع مانشستر سيتي الشهر الماضي.

وفي حديثه في مؤتمره الصحفي أمس الثلاثاء، كشف كلوب أن ماتيب قد يغيب لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة التي قال إنها "لا تبدو جيدة" .

وهذا يعني أنه بالنسبة لرحلة الأربعاء إلى برامال لين لمواجهة شيفيلد يونايتد، سيكون الريدز بدون الثلاثي المذكور بالإضافة إلى آندي روبرتسون وتياجو ألكانتارا وستيفان باجسيتيتش، الذين قضوا جميعًا فترة طويلة على الهامش في الأشهر الأخيرة.

تشكيل ليفربول

إليكم الفريق الكامل الذي سيتعين على يورجن كلوب الاعتماد عليه اليوم الأربعاء في مواجهة شيفيلد يونايتد.

حراسة المرمى: أدريان، كاويمين كيليهر

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، جاريل كوانساه، كوستاس تسيميكاس، ترينت ألكسندر أرنولد، كونور برادلي.

خط الوسط: دومينيك زوبوسزلاي، هارفي إليوت، واتارو إندو، رايان جرافنبرتش، أليكسيس ماك أليستر، كيرتس جونز.

الهجوم: كودي جاكبو، داروين نونيز، محمد صلاح ، بن دواك، لويس دياز



المصابون: أليسون بيكر، آندي روبرتسون، ديوجو جوتا، تياجو ألكانتارا، جويل ماتيب وستيفان باجسيتيتش.