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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سباق على الصدارة..3 أرقام تاريخية تنتظر صلاح في مباراة ليفربول وشيفيلد الليلة

محمد صلاح
محمد صلاح

يحل فريق ليفربول ضيفًا على شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستقام في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب "برامول لين" ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.

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ويسعى نادي ليفربول بقيادة يورجن كلوب الى حصد نقاط المباراة الثلاث على أمل تعثر نادي أرسنال في نفس الجولة لتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لأول مرة هذا الموسم.

ويتواجد نادي ليفربول في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 وخسارة لقاء 1، وتسجيل 32 هدفًا وتلقي 14.

بينما يتذيل شيفيلد ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في لقاء 1 والتعادل في 2 وخسارة 11 لقاء، وتسجيل 11 هدفًا وتلقي 39.


ارقام تاريخية في مواجهات الفريقين 



تاريخيًا التقى فريقا شيفيلد يونايتد ضد ليفربول في 52 مباراة استطاع الريدز تحقيق الفوز في 27 مواجهة والتعادل في 11 لقاء والخسارة أمام أصحاب الأرض في 14 مرة.

ويتصدر روجر هانت نجم ليفربول السابق ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 8 أهداف، يليه بيلي ليديل بواقع 5 أهداف، كما يعتلي الكولومبي لويس دياز قائمة أغلى لاعبي مباراة شيفيلد يونايتد ضد ليفربول بواقع 75 مليون يورو.


وينتظر محمد صلاح 3 أرقام قياسية في مباراة شيفيلد يونايتد ضد ليفربول وهي الوصول لـ200 هدف ليصبح من بين 5 لاعبين فقط بالتاريخ سجلوا هذا الرقم للريدز.

 والوصول للهدف رقم 150 بمسيرته الشخصية بالدوري الممتاز، وحال تسجيله هاتريك سيصل للهدف الـ150 بقميص الريدز فى البريميرليج.

وحال تسجيل الهدف رقم 200 سيصبح خامس لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى 200 هدف، متفوقاً على العديد من الأساطير الذين لم يحققوا هذا الإنجاز، على رأسهم ستيفن جيرارد صاحب الـ186 هدفًا.

وساهم الفرعون المصري بتسجيل 4 أهداف بآخر 3 مباريات بالدوري الممتاز حيث  سجل هدفين وصنع مثلهما.

وحقق صلاح 16 مساهمة تهديفية بالبريميرليج هذا الموسم حيث سجل 10 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة في 14 مباراة.

ونجح محمد صلاح في تحقيق مساهمة تهديفية بكل مباراة من آخر 16 مباراة له على آنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز والحصيلة هي 17 هدفا و 4 تمريرات حاسمة.

ويتصدر روجر هانت نجم ليفربول السابق ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 8 أهداف، يليه بيلي ليديل بواقع 5 أهداف.

كما يعتلي الكولومبي لويس دياز قائمة أغلى لاعبي مباراة شيفيلد يونايتد ضد ليفربول بواقع 75 مليون يورو.

ورغم أن شيفيلد يونايتد يأتي في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 نقاط، إلا أن اللقاء يظل صعبا على ليفربول، خصوصا أن أصحاب الأرض يبحثون عن الفوز الثاني لهم في الموسم.


كما فاز ليفربول في آخر مباراتين له خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد شيفيلد يونايتد، وهو نفس العدد الذي فاز به في 11 زيارة سابقة له في الدوري الممتاز إلى برامال لين مسبقًا (تعادل 5 وخسر 4).

ولم يحقق ليفربول أي فوز في آخر 4 مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد الفرق الصاعدة (تعادل2 وخسر 2).

 

 - وستكون مباراة اليوم هي الخامسة التي يخوضها محمد صلاح أمام شيفيلد يونايتد.

- وخاض محمد صلاح أربع مواجهات سابقة أمام شيفيلد يونايتد، وجميعهم بقميص ليفربول.

- خلال هذه المواجهات، حقق محمد صلاح أربع انتصارات، وسجل خلالهم هدفًا واحدًا.

- ويتصدر روجر هانت، نجم ليفربول السابق، ترتيب هدّافي مباريات الفريقين برصيد 8 أهداف، يليه بيلي ليديل برصيد 5 أهداف. 

ليفربول شيفيلد يونايتد الدوري الإنجليزي

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