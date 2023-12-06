لاعب ليفربول: محمد صلاح الأفضل خلال الـ 50 عاماً الماضية

قال لويس غارسيا مهاجم ليفربول السابق فى لقاء مع منصة سبورتس كيدا الرياضية ، ان النجم المصري محمد صلاح أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول خلال الـ50 عاماً الماضية .

واضاف الإسباني لويس غارسيا لاعب لـ"سبورتس كيدا" ، أن النجم المصري محمد صلاح ضحية "هدوئه" ما جعله لا يحصل على التقدير الذي يستحقه في عالم كرة القدم.

واوضح غارسيا، إن النجم المصري محمد صلاح ضحية الهدوء الذي يتسم به ، قائلا " انظر إلى محمد فهو لاعب هادئ جداً، لا يبحث عن إثارة الجدل ولم يدخل في مشاكل ولا يتصدر صفحات الجرائد، ولهذا هو لا يحصل على التقدير اللازم، أحياناً يجب أن تثير الجدل لتحصل على ما تستحق ".

وتابع مهاجم ليفربول السابق : عندما كانت هناك فرصة لأن يترك النادي، كان الجميع يترقب بحذر، هذا يدل على أهميته البالغة في النادي، أعتقد أن الناس يعرفون أنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول خلال الـ50 عاماً الماضية، ولهذا يحبونه.

والجدير بالذكر ان النجم المصرى محمد صلاح سجل 10 أهداف وصنع 6 في 14 مباراة لعبها خلال الموسم الحالي .

ووصل صلاح إلى هدفه رقم 199 بقميص ليفربول، إذ يحتاج إلى هدف واحد ليكون واحداً من 5 لاعبين في تاريخ النادي الشمالي العريق الذين سبق لهم الوصول إلى هذا الرقم.