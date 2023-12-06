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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب عن محمد صلاح: لست واثقا من أنني سأدرب أحدا مثله مجددا

صدى البلد

نشر الإعلامي محمد فاروق تصريحات يورجن كلوب بشان محمد صلاح عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق : يورجن كلوب عن اقتراب صلاح من هدفه رقم 200،"لاعب بمثل أرقامه لست واثقا من أنني سأدرب أحدا مثله مجددا، هو أحد العظماء بلا أدنى شك.

وحصل اللاعب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بعد أدائه المتميز خلال عام 2023 مع فريقه بالدوري الإنجليزي والبطولات الأخرى.

 

وكتب حساب ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي أكس "تويتر سابق": جائزة جديدة في جعبة الملك المصري .. محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب العام من اتحاد مشجعي كرة القدم للمرة الثالثة في مسيرته".

 

 

وانضم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لقائمة تاريخية في البريميرليج، بعدما ساهم في فوز الريدز على حساب فولهام، وحقق ليفربول انتصارًا دراماتيكيًا، على حساب ضيفه فولهام، بنتيجة 4-3، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 14 للبريميرليج.

 

 

ونجح ليفربول في قلب تأخره من نتيجة 3-2، إلى فوز بنتيجة 4-3، في ظرف دقيقة واحدة.

 

 

وتمكن صلاح من صناعة هدف معادلة النتيجة 3-3، في الدقيقة 87، والذي سجله الياباني واتارو إندو.

 

بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد نجح صلاح في المساهمة بهدف واحد على الأقل، خلال 16 مباراة متتالية، على ملعب فريقه بالبريميرليج.

 

ولم يحدث هذا الرقم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، سوى 3 مرات من قبل، منها مرتان مع آلان شيرار 18 مباراة و17 مباراة، وتييري هنري 17 مباراة.

 

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