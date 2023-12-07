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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من قطعتين.. سعر خرافي لإطلالة أسماء جلال| شاهد

صدى البلد

شاركت  الفنانة أسماء جلال جمهورها عبر حسابها الخاص على موقع انستجرام ، بصور جديدة خلال  حضورها العرض العالمي الأول للفيلم المصري "أنف وثلاث عيون" خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر.

 

وظهرت الفنانة اسماء جلال ، باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان من قطعتين ، الأولى Bralette مربع الشكل بشريط سباجيتي مع تطريز يدوي بحافة صدفية متباينة حول الصدر، يصل سعرها إلى 14 ألف جنيه و تنورة من نفس اللون، يصل سعرها إلى 13 ألف جنيه، والفستان كله من تصميم Nafsika Skourti.

 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت على وضع المكيآج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

 

اليكم الصور..

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IMG_3740
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IMG_3739
IMG_3738
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أسماء جمال اسماء جلال الفنانة أسماء جلال العالم بحر الأحمر فعاليات مهرجان البحر الأحمر

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