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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معتمد جمال يعلن الطواريء في الزمالك لهذا السبب

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت سبب إعلان معتمد جمال حالة الطواريء في الزمالك.

وكتب هاني حتحوت عبر فيسبوك: معتمد جمال يعلن الطواريء في الزمالك بعد فخ تقديم لقاء ساجرادا وتأجيل مواجهة الاتحاد بشكل مفاجئ.

وتلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم السبت 9 ديسمبر 2023، في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام، بدلا من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر 2023.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.

مصير معتمد جمال الزمالك فريق الزمالك معتمد جمال

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معتمد جمال يعلن الطواريء في الزمالك لهذا السبب

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