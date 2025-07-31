3 مؤتمرات صحفية يومية للهيئة الوطنية للإعلان عن مستجدات انتخابات الشيوخ

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا، لاطلاع الرأى العام على مدى جاهزية الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، خارج وداخل جمهورية مصر العربية.

وقال القاضى أحمد بندارى، مدير المكتب التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه من اليوم سيتم عقد مؤتمرات يومية لاطلاع الكافة على ما يدور بانتخابات مجلس الشيوخ، وستكون ثلاث مرات خلال اليوم فى العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا والتاسعة مساءً.

وأضاف أنه بلغ عدد المتابعين لهذه الانتخابات نحو 25 ألف متابع من محليين دوليين وتغطية إعلامية، تم وضع باركود على كارنيهات المتابعين سواء منظمات المجتمع المدنى أو وسائل الإعلام.