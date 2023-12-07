بعد زيارة بوتين للرياض.. أول تعليق من الكرملين بشأن تعزيز التعاون مع السعودية

قال الكرملين، اليوم الخميس، إن كلا من روسيا والسعودية اتفقتا على أهمية تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز بما في ذلك إمدادات المعدات.

ولفت الكرملين بعد لقاء الرئيس الروسي وولي العهد السعودي إلى ضرورة انضمام جميع دول أوبك بلس إلى اتفاق تخفيض الإنتاج حتى تكون في مصلحة المنتجين والمستهلكين وتدعم النمو العالمي.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، لإجراء محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ناقش الجانبان في جلسة مباحثات بالرياض، العديد من الملفات بشأن النفط وغزة والحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لديها علاقات راسخة وجيدة مع السعودية على صعيد السياسة والاقتصاد والمجال الإنساني.

ودعا بوتين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارة روسيا في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي في الرياض.

وقال بوتين إنه على مدى السنوات الـ7 الماضية وصلت العلاقات بين روسيا والسعودية إلى مستوى غير مسبوق.

ولفت بوتين إلى أهمية تبادل الآراء حول ما يجري في المنطقة.

من جانبه، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة السعودية وروسيا تتعاونان بنجاح في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار.

وأكد ولي العهد السعودي أن المملكة وروسيا تعملان معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح ولي العهد السعودي أن الرئيس بوتين ضيف عزيز على المملكة السعودية، مؤكداً أن التنسيق السياسي والأمني مع روسيا مهم للعالم.