عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركة ناشئة تبتكر روبوتاً يهدد وظائف عمال المستودعات

الروبوت ديجيت
الروبوت "ديجيت"

قد يواجه عمال المستودعات قريباً منافسة جديدة من روبوتات تشبه البشر. تختبر شركة "جيه إكس أو لوجيستيكز" (GXO Logistics) نموذجاً منها في منشأتها بمدينة "فلوري برانش" (Flowery Branch) في جورجيا.

روبوتات قاتلة وحياة بدون عمل.. تصريحات مثيرة لإيلون ماسك عن الذكاء الاصطناعي

روبوت يساعد في العيش على سطح المريخ

يعتبر الروبوت، الذي أُطلق عليه "ديجيت" (Digit) وصنعته شركة "أجيليتي روبوتيكس" (Agility Robotics)، وهي شركة ناشئة يقع مقرها في كورفاليس، بولاية أوريغون، بطيئاً بعض الشيء في جمع ملابس شركة "سبانكس" (Spanx) ووضعها على حزام ناقل، لكن هناك تعهدات بتحسين أدائه مع مرور الوقت.

جذبت "أجيليتي روبوتيكس" استثمارات من شركة "أمازون"، كما تفتتح منشأة إنتاج في مدينة سالم بولاية أوريغون، والتي ستكون لديها القدرة في النهاية على إنتاج ما يصل إلى 10 آلاف روبوت سنوياً، وفقاً لما قاله داميون شيلتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، في مقابلة عبر الهاتف.

 

لدى الروبوت بعض القيود. يقف "ديجيت" على ارتفاع 5 أقدام و9 بوصات ويزن 140 رطلاً (64 كيلوغراماً)، ويمكن أن يحمل 35 رطلاً فقط. أشار "شيلتون" إلى أن حزمة البطارية الخاصة به تدوم الآن حوالي ساعتين، ولكن يُتوقع أن تتضاعف مدة تشغيله مع نموذج الإنتاج الجديد.

خطأ فادح.. روبوت يسحق رجلا حتي الموت| القصة الكاملة

كلب بيتكلم..روبوت خارق يتجول في شوارع امريكا ويجاوب على اسالة الجمهور

ذروة الطلب

مع الأخذ في الاعتبار سعر الروبوت وفترة استمرار تشغيله الافتراضية البالغة حوالي 20 ألف ساعة، يتراوح سعر تشغيله بين 10 دولارات و12 دولاراً في الساعة. وأشار "شيلتون" إلى أنه مع زيادة الإنتاج، يُتوقع أن تنخفض هذه التكلفة إلى 2 أو 3 دولارات في الساعة بالإضافة إلى التكاليف العامة المخصصة للبرمجيات.

يسمح الشكل البشري للروبوت بالعمل في المساحات المصممة للعمال. وقال "شيلتون" إنه بإمكان الروبوت الذي يملك قدمين أن يخطو فوق البضائع، كما تسمح ذراعاه بالوصول إليها ونقلها.

 

لا يعتبر "ديجيت" الروبوت الوحيد الذي يشبه الإنسان في المنطقة، فقد روّج إيلون ماسك لمفهوم روبوت "أوبتيموس" التابع لشركة "تسلا". يمكن لروبوت "أطلس" (Atlas) الذي صنعته شركة "بوسطن ديناميكس" (Boston Dynamics)، والتي استحوذت عليها شركة "هيونداي موتور" (Hyundai Motor). في عام 2021 أن يقلب الموازين.

انفجر الطلب على الروبوتات المتنقلة المستقلة -الأجهزة المسطحة التي تعمل على عجلات ويمكنها حمل البضائع ونقلها حول المستودعات- لأنها تلغي حاجة سير العمال عبر المستودعات. تتوقف إمكانية استخدام الروبوتات البشرية بشكل أكبر ونطاق أوسع بالدرجة الأولى على مدى عملية هذه الآلات وفعاليتها من حيث التكلفة، كما قال جيف بورنشتاين، رئيس جمعية تطوير الأتمتة (Association for Advancing Automation). مُضيفاً: "تماماً كما هي الحال مع أي عملية تطوير روبوتات أخرى، يتعلق الأمر بحالة العمل".

الروبوت ديجيت روبوتات تشبه البشر شركة جيه إكس أمازون تسلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

أزمة الدولار تنتهي.. مفاجأة من المركزي: الاحتياطي الأجنبي يكفي حتى هذا الموعد

تعاون بمليارات الدولارات.. تحركات مصرية سعودية لإنشاء مشروعات عملاقة

ترشيحاتنا

لـ الأهرامات والقلعة.. وزارة السياحة تنظم زيارات للوفود المشاركة في معرض EDEX 2023

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل يتعلق بدخول وإقامة الأجانب في مصر

مقت.ل 3 جنود إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع في غزة

محمد عبد المنعم يشارك في المران الأخير لـ الأهلي استعدادا لشباب بلوزداد

صفقة عمر كمال إلى الأهلي تهدد الثنائي الشاب في الفريق

مصالح واستثمارات مشتركة بين السعودية وروسيا.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور متميز للمنتجات العسكرية الصربية في معرض إيديكس 2023.. صور

دراسة تكشف لغز مومياوات غامضة برأس مدبب في مقابر بالصعيد

دبابات ومدرعات وصواريخ في الجناح الباكستاني بمعرض إيديكس 2023.. صور

أسرار محل عتيق في وسط البلد.. قصة عم صفوت الساعاتي بدرجة خبير|صور

فيديو

مضادة للقلق.. إسرائيل تكشف عن حبوب أعطتها حماس للأسرى المفرج عنهم «فيديوجراف»

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ