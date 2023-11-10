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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خطأ فادح.. روبوت يسحق رجلا حتي الموت| القصة الكاملة

خطأ فادح.. روبوت
خطأ فادح.. روبوت يسحق رجلا حتي الموت

تنمو شعبية الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الروبوتات بسرعة كبيرة، وفي حين يرى العديد من الأشخاص والشركات أن هذا هو المستقبل، فإن آخرين يشعرون بالقلق إزاء العواقب المحتملة، ويبدو أن هذه المخاوف قد تكون لها ما يبررها، وفي حادث وقع مؤخرا في كوريا الجنوبية، سحق روبوت رجلا حتى الموت بعد أن ظن أنه صندوق.

 

حادث الروبوت المميت يثير الإنذارات بشأن سلامة الآلات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

وقعت المأساة في مصنع في سيول، بـ كوريا الجنوبية، وكان المصنع يستخدم الروبوتات لخفض التكاليف، كما فعل العديد من منافسيه، تم تكليف الروبوت الصناعي برفع صناديق الخضار وتكديسها على المنصات، وقد ساعد هذا المصنع على توفير الوقت والمال.

ووفقا للتقارير، فقد أصيب أحد الروبوتات بعطل وتم استدعاء فني من الشركة المصنعة إلى المصنع لإصلاحه، وأثناء قيام الفني بفحص الروبوت، فشل الروبوت الصناعي في التمييز بين الفني وصناديق المنتجات.

حادث الروبوت المميت يثير الإنذارات بشأن سلامة الآلات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

وعندما كان الرجل، وهو عامل في شركة للروبوتات في الأربعينيات من عمره، يتفقد عمليات استشعار الروبوت في مركز توزيع للمنتجات الزراعية في مقاطعة جيونغ سانغ الجنوبية، دفع الروبوت الجزء العلوي من جسم الرجل إلى الأسفل باتجاه الحزام الناقل، مما أدى لسحق الرجل بقوة الحزام، وإصابته بجروح خطيرة في صدره ووجهه، وتم نقله إلى المستشفى لكنه توفي متأثرا بجراحه في وقت لاحق.

 

ووفي بيان له، دعا مسؤول مجمع "دونجسونج" للتصدير الزراعي، إنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لضمان بيئة عمل آمنة، كما أعاد الحادث إشعال الجدل حول سلامة التكنولوجيا الروبوتية، ولسوء الحظ، المصانع هي بالفعل أماكن خطيرة، ورغم أن هناك مزايا لاستخدام التكنولوجيا لتسريع القوى العاملة، إلا أن المخاطر واضحة.

 

ويشار إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى التي يسببها الروبوت الصناعي، ففي شهر مارس الماضي، أصيب عامل كوري بإصابات خطيرة بعد أن حاصره روبوت أثناء عمله في مصنع لتصنيع قطع غيار السيارات.

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