حزب الله اللبناني يقصف عدة مواقع لقوات الاحتلال الإسرائيلي



أفادت إذاعة النور اللبنانية بان عناصر حزب الله اللبناني استهدفت موقع العدو الصهيوني في "الجرداح" بجانب قصف مدفعي على اطراف ‎ االضهيرة و ‎يارين والجبين و ‎طيرحرفا

كما تم استهداف موقعي العدو الصهيوني في بياض بليدا وحدب البستان.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة عيتا الشعب



وفي وقت سابق قصفت مسيرة إسرائيلية صاروخين على أطراف بلدة عيترون.

وكانت الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفت ساحل خان يونس ورفح جنوبي القطاع بشكل مكثف

فيما أسقط العدوان الإسرائيلي 4 شهداء بينهم طفلان في قصف منزلاً غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة.